'Gigantomastia', la enfermedad por la que los senos de una mujer aumentan exponencialmente

En casos extremos, los equipos médicos recurren a la cirugía mamaria mediante una mastectomía y reconstrucción . Los casos en los que más se aplica esta técnica son en los de hipertrofia mamaria marcada, independientemente de la edad del paciente. Según ha recogido el medio The Daily Mail, la afectada ha luchado contra este problema de agrandamiento de senos "desde que tenía diez años y ha ido observando como crecían considerablemente durante la pubertad. Me han arruinado la vida. Estoy encarcelada para siempre”, ha reconocido Fiona.

Este problema ha afectado también a su salud emocional, donde afirma que en ocasiones le cuesta trabajo "respirar y dormir, ya que se convierte en una pesadilla. Cuando me ducho tengo que tomarme un descanso porque me duele todo el cuerpo. No me gusta ir a sitios públicos porque la gente es indiscreta y no para de mirarme y asociarlo a un exceso de peso”, lamenta la joven.