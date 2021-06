La Guardia Civil elabora el “perfil criminal” de Tomás Gimeno para localizar a sus hijas Anna y Olivia

El barco Ángeles Alvariño prosigue la búsqueda en el fondo del mar

El 'Ángeles Alvariño' también está equipado con el Liropus 2000 , un submarino no tripulado que es capaz de operar hasta más de 2.000 metros de profundidad.

La familia de Anna y Olivia no pierde la esperanza

La familia de Anna y Olivia no pierde la esperanza, aferrándose al pensamiento de que volverán a casa. Así, no dejan de publicar nuevas imágenes de las niñas desaparecidas en las redes sociales para darle la mayor difusión posible.

“Por Olivia, por Anna… somos fuertes. No pararemos hasta que vuelvan a casa”, aseguran desde el perfil oficial de Instagram.

La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife: "Voy a seguir fuerte"

Beatriz , la madre de las niñas, publicó el pasado lunes una carta dirigida a su hija mayor Olivia . "Sé que estás cuidando de Anita muy bien, nuestro peluchito, como dices siempre, qué bonito fue recibirla me siento tan feliz de que se adoren tanto”.

“Oli y Anna mis niñas bonitas, sé que esto no es justo, pero confío en la vida, confío en las personas que están poniendo todo de su parte para que no queden en el olvido y las reconozcan vayan a donde vayan porque esto no es justo. Voy a seguir fuerte hasta que las encuentre y las abrace”, concluye la madre.