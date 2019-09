El hombre que presuntamente asesinó a su mujer en Madrid amenazó de muerte a sus hijas de 8 y 10 años

Estamos pendientes del, en presencia de sus hijas. La víctima, de 31 años, había presentado varias denuncias contra su pareja en el pasado, pero actualmente no había ninguna en curso. Lasde la pareja, de 8 y 10 años, intentaron por todos los medios

Después, cuando la mujer yacía en el portal, pidieron ayuda por todos los medios. Mientras. “Entre sollozos gritaba la niña: ayuden a mi madre, salven a mi madre” , cuenta una vecina.Le preguntaron si estaba con ella y podía ver las heridas. Respondió que se habían refugiado en casa, porquesi no se iban del portal. Después dio la dirección exacta de donde vivían.

“El hombre estaba ahí sentado diciendo la maté, la maté”, cuenta otra mujer. En el portal, con el cuchillo aún en la mano, fue detenido. El hombre tenía cuatro denuncias previas por malos tratos y llegó a tener una orden de alejamiento hace años, que ya no estaba vigente. La última denuncia fue por insultos, el año pasado, aunque ella no la ratificó y su caso no estaba ya en el protocolo de seguimiento de violencia de género.