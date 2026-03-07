Su imagen de auténtica patriota ha levantado de nuevo el debate sobre el uso de la inteligencia artificial

Su perfil comenzó a publicar en noviembre de 2025 y en solo unos meses ha conseguido casi un millón de seguidores

Jessica Foster acumula casi un millón de seguidores en Instagram. En las redes sociales se presenta como una joven militar estadounidense que tiene una gran cercanía con el presidente Donald Trump. Pero lo cierto es que está creada con inteligencia artificial.

Foster publica imágenes en las que aparece, con un uniforme militar, posando en supuestos actos oficiales. La joven también comparte mensajes de apoyo al presidente estadounidense y muchos usuarios la felicitan e incluso confiesan que están enamorados de ella.

Su imagen de auténtica patriota ha levantado de nuevo el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y la credibilidad digital que se obtiene en plena era digital. Porque lo cierto es que su cuenta pertenece tan solo a un personaje creado con IA.

Su perfil comenzó a publicar en noviembre de 2025 y, en solo unos meses, ha conseguido casi un millón de seguidores con solo 12 publicaciones. Jessica Foster se muestra como una defensora del "espíritu americano", de Donald Trump, de las políticas que apoyan los republicanos y todo con un carácter belicista.

Sus imágenes combinan la estética militar, que muestra con sus uniformes militares, sus botas e incluso vehículos blindados, con una imagen de influencer. Muchos de los usuarios que interactúan con su cuenta le hablan como si fuese real: elogian su belleza, le muestran admiración y la apoyan. Pero otros internautas advierten de que las imágenes no son reales, sino que están creadas con inteligencia artificial.

Desde Trump hasta Nicolás Maduro: sus posados

Sus fotos con líderes políticos y figuras conocidas han impulsado su popularidad en redes sociales. En algunas publicaciones aparece con Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el líder ruso Vladimir Putin o el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Todas sus fotografías parecen reales, capturadas en lugares emblemáticos como el Despacho Oval. Pero también aparece con grandes deportistas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, quien visitó el país hace poco. Trump intentó embaucar al deportista para que se uniese a la MLS, la liga de fútbol estadounidense en un acto en el que le llamó "el mejor de todos los tiempos".

Este fenómeno viral ha generado un debate sobre el uso de la IA en redes sociales. Muchos piensan que no se debería de cruzar estos límites pero en el ámbito MAGA lo ven como una estrategia de marketing.