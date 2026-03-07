Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Muere un joven de 23 años aplastado tras caerle encima su coche mientras lo reparaba en Miraflores de la Sierra

Muere un joven de 23 años aplastado tras caerle encima su coche mientras lo reparaba en Miraflores de la Sierra
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 112 Madrid

  • El joven estaba realizando diversas reparaciones en su vehículo cuando ha resultado aplastado por el mismo

  • Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido para estabilizar el coche y liberar el cuerpo

Compartir

MadridUn varón de 23 años ha fallecido a última hora de este viernes al ser aplastado por su vehículo mientras realizaba labores de reparación del mismo en el municipio madrileño de Miraflores de la Sierra, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente ha tenido lugar en la Calle Pastrana de la mencionada localidad. El joven estaba realizando diversas reparaciones en su vehículo cuando, por causas que se desconocen, ha resultado aplastado por el mismo.

PUEDE INTERESARTE

Las autoridades solo han podido confirmar el fallecimiento

El servicio de Emergencias de la Comunidad recibió la llamada de alerta en torno a las 22.58 horas de la noche de este viernes. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de el SUMMA112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido también para estabilizar el coche y liberar el cuerpo.

La Guardia Civil investiga lo sucedido.

Temas