Guerra en Irán: el presidente iraní anuncia la suspensión de bombardeos a sus vecinos regionales pero podrá contraatacar
EEUU ha confirmado "más de 3.000 objetivos" alcanzados en la primera semana de la operación 'Furia Épica' contra Irán
Trump exige a Irán su "rendición incondicional" y la elección de un "líder aceptable" para firmar la paz
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de una nueva oleada de ataques contra Irán durante esta noche en la que han desplegado más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea hebrea y cuyos objetivos han sido, según indican, sitios militares, aunque el aeropuerto de Teherán también ha sufrido daños a lo largo de la noche.
"Más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, completaron otra ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras áreas del centro de Irán", han sostenido las FDI en redes sociales.
Al menos cuatro tripulantes muertos en el ataque con proyectiles a un remolcador en el estrecho de Ormuz
Al menos cuatro marineros han perdido la vida y otros tres han resultado heridos de gravedad después de que un remolcador haya sido alcanzado este viernes por misiles en el estrecho de Ormuz, a once kilómetros de la costa del norte de Omán, un incidente enmarcado dentro de la suspensión del tráfico marítimo en la que es una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo tras las amenazas de Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa.
Así lo ha confirmado el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, en un comunicado en el que ha lamentado que los marineros sean "blancos de los ataques".
Arabia Saudí denuncia un ataque iraní con al menos cuatro drones y un misil
Las autoridades de Arabia Saudí han notificado durante la madrugada de este sábado la interceptación de cuatro drones y un misil procedentes Irán, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra suelo iraní.
"Un misil balístico lanzado hacia la base aérea Príncipe Sultán ha sido interceptado y destruido", ha indicado el portavoz oficial del Ministerio de Defensa saudí en una publicación en redes sociales.
Previamente, el mismo Ministerio de Defensa había informado a través de la misma vía de la detección de cuatro vehículos aéreos no tripulados que "fueron interceptados y destruidos en el 'Empty Quarter', en dirección al campo petrolífero de Shaybah".