Al menos cuatro tripulantes muertos en el ataque con proyectiles a un remolcador en el estrecho de Ormuz

Rocío Martín 07 MAR 2026 - 08:33h.

EEUU ha confirmado "más de 3.000 objetivos" alcanzados en la primera semana de la operación 'Furia Épica' contra Irán

Trump exige a Irán su "rendición incondicional" y la elección de un "líder aceptable" para firmar la paz

Compartir







Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de una nueva oleada de ataques contra Irán durante esta noche en la que han desplegado más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea hebrea y cuyos objetivos han sido, según indican, sitios militares, aunque el aeropuerto de Teherán también ha sufrido daños a lo largo de la noche.

"Más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, completaron otra ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras áreas del centro de Irán", han sostenido las FDI en redes sociales.