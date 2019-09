Ante las huelgas de Ryanair se pueden reclamar indemnizaciones de entre 250 y 600 euros más los gastos perdidos

Desde Reclamación de Vuelos recuerdan cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , en su sentencia del 17 de abril , indica que "la ausencia espontánea de una parte importante del personal de navegación de una aerolínea no constituye una “circunstancia extraordinaria” que les exima de indemnizar a los pasajeros afectados". Según el TJUE, una huelga de personal, no es una causa de “fuerza mayor” . Si se ven afectados los pasajeros pueden exigir una indemnización de entre 250 a 600 euros más los gastos que invirtió el pasajero y que ha perdido a causa de la incidencia.

La plataforma destaca que incluso aunque el viajero acepte el cambio, si no se ha avisado con 14 días de antelación, puede seguir exigiendo la indemnización. Esta plataforma, especializada en reclamar por por pasajeros afectados trabaja bajo el principio "no win no fee" de tal forma que si no ganan no hay coste, volviendo el proceso de reclamar más fácil y directo.