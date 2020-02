Investigan el robo de 47.000 euros a una mujer de Granada mediante el método del 'phishing'

La Policía Nacional está investigando la denuncia interpuesta por una mujer de Granada tras haber sido víctima de un ataque de 'phishing', por el que habría perdido 47.000 euros en forma de transferencias y transacciones bancarias no autorizadas.

Solo unos días más tarde, al comprobar el estado de su cuenta bancaria, pudo comprobar que se habían realizado numerosas transferencias y transacciones de capital no autorizadas por cuantías que oscilaban entre poco más de 500 euros hasta prácticamente los 3.000 , acumulando en total una cifra superior a los 47.000 euros, procediendo inmediatamente al bloqueo de la cuenta y las tarjetas y a interponer denuncia por estos hechos, según ha manifestado la Policía Nacional.

Precauciones para no ser vícitma del 'phishing'

El 'phishing' es un ciberdelito consistente en la apropiación fraudulenta de todo tipo de datos personales. Los ciberdelincuentes tienen predilección por conseguir los datos de las tarjetas de crédito o bien las claves y pines de las cuentas bancarias, ya que se sirven de estos para realizar transacciones y compras no autorizadas por el legítimo titular en beneficio de los hackers.

Se sugiere no abrir correos de destinatarios desconocidos y prestar mucha atención a aquellos que presentan una apariencia genuina provenientes de bancos u otras instituciones que le solicitan una información que ya tienen en su poder; tener especial cuidado con llamadas procedentes del extranjero o números "raros", especialmente si le hablan en un idioma distinto; descargar programas informáticos o archivos sugeridos por personas desconocidas a través del teléfono, correo o SMS; y, en general, no facilitar datos personales suyos o de sus allegados si no se está completamente seguro de la necesidad de hacerlo, y recordar que los bancos nunca le van a pedir esa información puesto que ya la tienen.