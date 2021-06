Julia Otero vuelve a las ondas por un día: "Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar mis sentimientos "

"Este lunes, hemos vuelto a contar por 'sorpresa' y de forma excepcional con la dirección y la voz de Julia en su programa. Desde que se retiró de los micrófonos, Julia reconocía que 'la radio le hacía mucha compañía ahora que era oyente'", ha apuntado Onda Cero. La directora se ha calificado de 'privilegiada', teniendo en cuenta que "la terapia contra la enfermedad le está yendo muy bien , a diferencia de a otras personas que no cuentan con la misma suerte". Además ha señalado que está "aprendiendo a no tener miedo a mostrar los sentimientos y me importa un pimiento mostrar vulnerabilidad" y añade el verso de Borges "estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo", pero lo rectifica para ella: "Para mí, estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo".

"He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco pero me han hablado como si fuera una de los suyos. Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo", ha señalado Julia Otero.