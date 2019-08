Susana Díaz sobre la crisis de listeriosis: “Si se hubiera actuado a tiempo las consecuencias no serían estas”

La secretaria general del PSOE en Andalucía,, ha hablado en El Programa del Verano sobre la crisis de la listeriosis que se ha producido estos días en la comunidad. La expresidenta tiene claro que toda esta situación podría haber sido menos grave: "Si se hubiera actuado a tiempo las consecuencias no sería estas".

Díaz acusa de "irresponsable" a la Junta de Andalucía y responsabiliza a Juanma Moreno de "falta de transparencia". "He hablado con el presidente del Gobierno, con la vicepresidenta en funciones y con la ministra de Sanidad. Quien no me ha llamado ha sido el presidente de la Junta de Andalucía pero él sabe, y así se lo trasladé ayer, que lo que haga falta. Desde nuestra experiencia queremos ayudar", ha explicado.