La influencer Melissa Mae Carlton y su familia están volviendo a pasar por un momento desgarrador tras el anuncio de la reciente muerte de su hija menor, Molly Carlton el pasado 25 de diciembre. No ha transcurrido apenas un año desde que su hija mayor, Abigail Carlton, también falleciese.

La creadora de contenido para redes sociales anunció el fallecimiento de Molly a través de su Instagram con un emotivo mensaje y una foto de ella y su pareja junto a la pequeña.

“En la mañana de Navidad, nuestra dulce niña Molly y su hermana mayor Abi se reunieron.

Esto es lo único que me da incluso un pequeño sentido de alivio. Molly echaba mucho de menos a su hermana. A menudo me preguntaba, "Mami, ¿Cuándo va a volver Jesús para que Abi pueda bajar? ”

Estamos devastados. En incredulidad. Confundidos y en shock.

Estamos agotados y sacudidos después de un día lleno de traumas y desamor.

Me siento insensible. Todavía no puedo aceptar que esto sea real. No estoy lista para este dolor.

Estamos abrumados por cuántos de ustedes oraron con nosotros y por ella ayer. Estoy pidiendo, con todo mi corazón, que esas oraciones no paren. En los próximos días y semanas, habrá mucho que hacer y organizar, y necesitaremos fuerza más allá de la nuestra.

Tengo miedo de cómo luce la vida ahora para nosotros. Tengo el corazón roto por nuestros hijos.

Anoche, entre lágrimas, Harry me dijo que cuando abordamos el avión a Arizona el lunes, Molly se inclinó y le dijo que quería estar con Abi. A pesar de los sollozos, dijo: "Ella consiguió lo que quería.”

Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones mientras tratamos de dar este pequeño paso a paso.”

Al parecer, según ha afirmado Melissa Mae, la causa de las muerte de sus hijas puede ser debido a una enfermedad cardíaca genética, pero las pruebas de momento no son concluyentes.