El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia se negó a desbloquear su móvil a la Policía

MurciaEl cirujano acusado de violar a una paciente sedada mientras le estaba realizando una operación en Murcia ha declarado ante la jueza de Molina de Segura, donde niega la violación.

“Sus manos estuvieron en todo momento en el aire. Que el instrumental se lo daban las enfermeras”, además, afirma que tocaba a la paciente “para poner sobre ella gasas. Que no puede dejarse el instrumental para bajarse la ropa e introducir su miembro en la paciente, que las batas tenían muchos nudos”, recoge La Opinión de Murcia.

David, quien se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza, fue interrogado por los agentes policiales en comisaría, pero este y por consejo de su abogado se negó a declarar.

El cirujano accedió a facilitar su ADN a los agentes, pero se negó a darles la clave de acceso de su teléfono móvil que fue confiscado por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional.

Tres mujeres han denunciado al cirujano por sucesos similares

Tres pacientes que fueron intervenidas por el mismo cirujano plástico acudieron a dependencias policiales tras conocerse la noticia para denunciar haber sido violadas también por el facultativo en circunstancias similares.

Las tres coinciden en que fueron intervenidas en el centro IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, donde el especialista alquilaba el quirófano y que este intentó convencerlas para someterse a procedimientos adicionales a sus operaciones de pecho, como liposucciones de muslos para inyectar grasa en los senos.