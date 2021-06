Lorena, acosadora con solo 11 años: "Lo hacía por envidia, yo estaba mal y ella tenía que estarlo también"

Lorena pasó de acosadora a acosada

Pero un día todo cambió. Lorena no estaba bien, por eso hacía lo que hacía. Empezó a consumir drogas, desde cocaína a cannabis pasando por el speed, éxtasis. Fue entonces cuando ella pasó de verdugo a víctima. Esta vez de su novio. "Me pegaba por tonterías, me drogó y me volvió a violar. Me intenté suicidar". Siempre le preguntan a la víctima, pero al agresor no le preguntan, oye… ¿Por qué lo haces? Javier Feliz, director de unidad de trastornos de conducta ITA deja claro que siempre hay algo detrás de estas acciones, algo que no se ha podido detectar Problemas familiares, personales,