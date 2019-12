Dos de los condenados por abuso sexual de la manada de Manresa no se presentan ante el juez

Dos miembros de la manada de Manresa condenados por abuso sexual no se han presentado al juzgado. Por ello, la Fiscalía ha pedido que dicte una orden de busca y captura . Estaban citados, junto con otros dos condenados por el abuso a la adolescente, para determinar su entrada en prisión .

Los dos que no se han presentado tampoco han justificado su ausencia. La Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión, ha solicitado que se dicte orden de busca y captura.

La acusación particular también ha pedido el ingreso inmediato en prisión de los condenados. Sin embargo, hasta que todos no pasen por la vista de la Audiencia Provincial los cinco, no podrán entrar en prisión.