Una experta asegura que el fenómeno de las 'manadas' es “muy excepcional”

"Mayor visibilización"

En las estadísticas oficiales, las cifras no están desagregadas y no se distingue entre las agresiones sexuales que se cometen de forma individual -una persona- y las que se perpetran en grupo -por dos o más personas-. "Con datos oficiales en la mano no se puede afirmar en ningún caso que hay un repunte de las violaciones en 'manada'" , insiste Pérez.

Las violaciones grupales "un porcentaje muy pequeño"

El 80% de las agresiones sexuales se producen entre conocidos

Además, la experta apostilla que, dentro de ese 17%, el 70% eran extranjeros, pero "eso no se puede extrapolar al total" de las violaciones grupales y "no es representativo" .

Por ello, rechaza que se afirme que la mayoría de las 'manadas' están formadas por personas que no son españolas. "No quiere decir que de todas las agresiones que se cometen en grupo sean agresores extranjeros porque no es el total de las agresiones, es solo en ese subgrupo particular que analiza las agresiones en grupo hacia víctimas desconocidas", dice.