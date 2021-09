Hay varios casos en los que el magistrado terminará eligiendo el nombre de los bebés. Uno de ellos es que el recién nacido sea huérfano, caso en el que se suele asignar un nombre corriente. Otra situación puede ser cuando la propuesta de los padres no es aceptada por el juzgado y, acabado el plazo de tres días, no hacen llegar una nueva propuesta, o porque estos mismos no se pongan de acuerdo.