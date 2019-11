El novio de Dana Leonte reitera ser "inocente" y su defensa pide su libertad y una investigación "seria"

En la vista de este martes, el abogado del investigado , Juanjo Moreno, ha reiterado en varias ocasiones que "no hay sangre de la mujer en ninguna parte de la vivienda", tan solo en una toalla "y el ADN es de mi cliente". "La prueba indiciaria para que pueda constituir una prueba debe estar demostrada y en este caso no lo está", ha incidido.

"Cómo se puede mantener que es el escenario de un crimen cuando no hay sangre en toda la vivienda", ha insistido el letrado, quien ha asegurado que es "el propio departamento de Biología de la Guardia Civil el que dice que no hay sangre" ni en el edredón con el que, según la investigación, envolvió a la joven tras golpearla, ni en las escaleras ni en la ropa de trabajo de su cliente ni en el vehículo .

Asimismo, ha concretado que el palo en el que supuestamente se encontró un pelo incrustado , tiene restos biológicos tanto de él como de ella. Respecto al hallazgo de un fémur de la mujer y la geolocalización de teléfonos, ha señalado que no se sabe dónde se encuentra ese hueso y que no hay en la causa informe sobre la posición de los móviles ni se ha realizado una triangulación de los mismos.

Por esto, ha concluido que el auto por el que se decretó la prisión provisional apunta a una serie de indicios "que no tienen solidez, no tienen base porque se centran en la sangre cuando no hay", de forma que el resto de indicios "caen por sí mismos", reclamando "una investigación más seria y eficaz que hasta el momento no se ha producido". "No basta con decir las cosas, hay que demostrarlas", ha dicho.