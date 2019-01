Descubre que su novio le es infiel y se venga de la peor forma: vendiendo su consola por 3 dólares

No fue solo una vez, sino dos las veces que Josh Maddock engañó a su novia embarazada con otras chicas. Ella, como venganza, quiso hacerle probar de su propia medicina y darle donde más le dolía. Por eso, decidió poner en venta la consola de su pareja por el módico precio de 3 dólares.

Después de eso, la joven ya no pudo perdonarlo. Tal y como ha declarado Jackson al diario 'The Sun' , ella siempre pensó que,; uno de sus bienes más preciados y el videojuego por el que su marido sentía una gran devoción.

Sin embargo, creyó que esa vía sería demasiado fácil, pero, en cambio, si vendía la Xbox One "lo enloquecería" .

Así fue como Jackson no dudó ni un segundo en publicar en Facebook el siguiente anuncio: "Xbox One y todo lo que lleva. He descubierto que mi pareja metió su pene en otra chica, por eso estoy vendiendo su orgullo y alegría, de ahí el precio".