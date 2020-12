Ana Obregón comparte el primer sueño con su hijo Aless Lecquio tras su muerte: "Era todo tan real..."

Mostrando la última fotografía que Ana hizo a Aless con su mascota, la actriz ha compartido su sueño más feliz. " Anoche me dormí mirándola con los ojos humedecidos. Soñé por primera vez contigo desde tu partida . Entrabas en mi cuarto como cada mañana a darme los buenos días con Lunita ladrando", ha comenzado desvelando.

"Mami he vuelto, estoy aquí! decías mientras yo te abrazaba muy fuerte intentando impedir que vieras mis lágrimas de felicidad . Era todo tan real...", escribía Ana Obregón junto a la fotografía que compartía con todos sus seguidores.

"Entonces me desperté y empezó el día, otra vez la pesadilla disfrazada de realidad. De nuevo estaba flotando en una eterna 'nada'. ¿Será que la vida se convirtió para mi en una pesadilla y el sueño en mi vida? No lo sé. Solo sé que no veo la hora de que llegue la noche para soñar y así poder vivir y volverte a abrazar", terminaba escribiendo la actriz.