La conmovedora carta de agradecimiento de Ana Obregón a Alessandro Lequio

“Gracias Alessandro, por haberme dado no solo lo más importante de mi vida, sino ‘la vida’. Porque el día que nació nuestro hijo Aless, ese día, en realidad, quien nació fui yo”, comienza escribiendo la televisiva en esta emotiva reflexión escrita a corazón abierto.

Por si estas palabras no fuesen lo suficientemente dolorosas, la presentadora ha reconocido que no recuerda cómo era su mundo antes de la llegada de su adorado hijo. “Es curioso, no puedo recordar nada de mi vida antes de ti Aless, como tampoco puedo recordar estos meses sin ti. Se ha borrado todo”, ha señalado hablando directamente al que ha sido -y es- el principal orgullo de su vida.