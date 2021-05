Las niñas de Tenerife no están en Cádiz y la madre se plantea ir a Cabo Verde: una niña dijo por radio "Papá, tiburón"

Esto puede encajar con la versión de uno de los amigos de Tomás Gimeno, que piensa que el desaparecido pudo haber cogido una embarcación con la que huyó a Cabo Verde, en la que también irían las niñas. La madre de las niñas también cree que están a salvo y que su padre no hará nada en contra de ellas. Todo parece indicar que Tomás Gimeno no asimiló que su ex tuviera una relación con una persona mayor y decidió que sus hijas no serían criadas por él. De hecho, hay testigos que comentan agresiones de Tomás a un hombre con este perfil.