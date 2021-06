El plan de Beatriz y SOS Desaparecidos para recuperar a las niñas de Tenerife: sin represalias con Tomás Gimeno

La madre de Anna y Olivia tienen su plan al margen de la investigación de la Guardia Civil. De la mano de la asociación SOS Desaparecidos escribe directamente a su exmarido, Tomás Gimeno. Esta vez no es Beatriz quien elige las palabras y se nota. En un estilo directo y cargado de estrategia, escribe directamente Joaquín Amills, presidente de SOS. Está seguro de que Tomás les escucha en alguna parte y quiere aplacarle por la presión que estará teniendo con tanta exposición del tema en los medios. Todo para que no se sienta acorralado y les haga daño. "Ambos sabemos que los problemas de pareja no se resuelven usando a los niños como herramienta vengativa... Por eso te pido primero : CALMA. Esto se podrá resolver sin grandes daños."