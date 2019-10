Prisión sin fianza para la detenida por el hallazgo de una cabeza en una caja en Castro Urdiales

La Guardia Civil detuvo a la mujer tras comprobar que ella había entregado el cráneo humano dentro de una caja a una vecina que vivía en una vivienda de la calle Santan Ana de Castro Urdiales. La mujer entregó la caja hace tiempo a una amiga engañándola al decirle que la Guardia Civil iba a ir a su casa a investigar la desaparición de su pareja y que no quería que vieran sus juguetes sexuales para que no se hicieran una idea equivocada de él. La mujer no la abrió hasta que notó en ella un extraño olor y se encontrón con una gran sorpresa. Tras el hallazgo, la mujer tuvo que ser atendida por servicios sanitarios del 061, que la trasladaron en ambulancia al centro de salud Cotolino de Castro Urdiales.