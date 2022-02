Ramona, la madre de acogida de Samuel, superviviente del Villa de Pitanxo, celebra el milagro de su vuelta

En la balsa de rescate, Samuel se puso de pie para intentar no mojarse y retrasar así una posible hipotermia. En tierra, ramona pensaba que estaba entre los fallecidos: "Decirte que está muerto y después saber que está vivo, eso, no se puede expresar", afirma con emoción. Ahora Samuel se recupera de lo vivido, abrumado todavía por la ausencia de los compañeros perdidos. Ramona, con una inmensa tristeza pide que no les dejen de buscar.