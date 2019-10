Las terribles secuelas de Rebeca tras la paliza de su pareja: "Si no salto por la ventana me mata"

"Me cogió y me tiró de cabeza contra la pared, contra la ventana, contra el sofá. No paraba un segundo de golpearme, puñetazos, patadas. Yo pensaba que no salía viva, le pedía que parara y nada. Me protegía con la almohada, pero me la quitaba y me decía que esta vez no me iba a librar", recuerda Rebeca, que quiere ser la voz de muchas otras que no tuvieron la suerte de salvarse. Me decía que no iba a salir de esta, que no me iba a reír más de él, que era una p.... Rebeca solo escuchaba insultos mientras su pareja intentaba ahogarla. Pedía ayuda pero no encontraba respuesta. "La llave de la puerta estaba echada con cuatro vueltas así que no sabía cómo escapar", relata.