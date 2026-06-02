Un joven muere por un disparo con arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones, Madrid

Efectivos de la Policía Local de Torrelodones, que fueron los primeros en llegar al lugar, y Guardia Civil investigan lo sucedido

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TorrelodonesUn joven ha fallecido esta noche por un disparo con arma de fuego en la localidad madrileña de Torrelodones, según ha podido confirmar EFE.

En un primer momento, el joven ha sido trasladado herido a un centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido.

Investigan la muerte del joven

Dos vecinos de Torrelodones alertaron, sobre esa misma hora, al servicio del 112 de la Comunidad de Madrid de que habían escuchado disparos.

Efectivos de la Policía Local de Torrelodones, que fueron los primeros en llegar al lugar, y Guardia Civil investigan lo sucedido.