Casa Real pretende otorgar de mayor protagonismo a Leonor y a Sofía durante la visita del papa a España

La Unidad de la Policía Nacional que "lleva meses entrenando" y que se encargará de la protección al papa en su visita a España

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La visita del papa León XIV a España promete causar una gran revolución en las ciudades en las que el pontífice tiene agendado su viaje.

Se trata de la primera vez en la que un pontífice visita el país durante el reinado de Felipe VI ya que el papa Francisco no hizo un viaje oficial durante su pontificado. Por eso, desde Casa Real se ha desarrollado un plan con el que pretenden volcarse y acompañar a León XIV durante su estancia en España.

Los planes de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía junto al papa

Precisamente, en este programa meticulosamente desarrollado por Casa Real se piensa dar especial importancia a la princesa Leonor y a la infanta Sofía.

Con la idea de otorgarles mayor protagonismo en sus apariciones públicas, los organizadores de Casa Real han pensado principalmente en las hijas de Felipe Vi y de la reina Letizia de cara a la representación real siendo las anfitrionas y asumirán un papel protagonista en la agenda institucional del viaje.

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En concreto, el sábado 6 de junio, los reyes recibirán al papa en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a las 10:30 horas, junto a sus dos hijas.

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Posteriormente, a las 11:30 horas, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, Felipe VI y Letizia recibirán oficialmente a León XIV en el Palacio Real, donde se producirá la visita de cortesía del papa y el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España.

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El domingo 7 de junio, Felipe VI y Letizia asistirán con sus hijas a la Misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles, a las 10:00 horas.

La reina Sofía se unirá a Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y a la infanta Sofía para acompañar al papa

El lunes 8 de junio, la reina emérita Sofía asistirá a la oración y el homenaje a la Virgen de la Almudena, que tendrá lugar en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, a las 18:00 horas.

Además, el miércoles 10 de junio, los reyes acudirán a la misa que se celebrará en la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, a las 19:30 horas.

Finalmente, el viernes 12 de junio, la reina emérita Sofía estará presente en la ceremonia de despedida del pontífice, prevista a las 14:30 horas en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

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La relación de Casa Real con el papa León XIV

Hay que recordar que tanto la reina Letizia como el rey Felipe VI ya han conocido al papa León XIV. En marzo de 2026, los reyes viajaron a Roma para ser recibidos por el pontífice en la Ciudad del Vaticano.

Este no fue la primera vez que conocían al Santo Padre ya que en mayo de 2025 ya acudieron a la misa inaugural de su Pontificado, antes de que el rey tomase posesión del título de Protocanónigo de la basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad italiana, como reconocimiento para sellar el vínculo histórico entre la Corona de España y una de las cuatro Basílicas Mayores de la capital italiana.

Una audiencia privada que se celebraba en la biblioteca personal del papa, y que precedía a la visita de León XIV a España, prevista del 6 al 12 de julio.