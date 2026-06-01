Zoe Armenteros 01 JUN 2026 - 14:43h.

El juez Santiago Pedraz imputa a Santos Cerdán, Leire Díez, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente socialista Ana Fuentes

Leire Díez, en el auto de Pedraz: "Los que me han pedido que me ponga al frente de todo esto están en la calle Ferraz comunicados con Moncloa"

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El juez Santiago Ferraz de la Audiencia Nacional ha levantado parcialmente el secreto del sumario del caso Leire Díez, que llevó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE en Ferraz la pasada semana creando un clima de tensión política en las filas socialistas y en el Gobierno.

La exmilitante socialista Leire Díez, se encuentra en el centro de la investigación de una supuesta trama, liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán, y orquestada por la alta dirección del partido dirigida a "obstaculizar" las causas judiciales contra el Gobierno y el partido. Entre los investigados se encuentran el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y la gerente socialista Ana Fuentes.

La UCO permaneció el pasado miércoles en la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, y también realizó registros en el domicilio de Santos Cerdán, el despacho de Zarrías en el marco de la investigación que ha impulsado el juez de la Audiencia Nacional.