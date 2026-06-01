El sumario del caso Leire Díez, al minuto: Pedraz levanta parcialmente el secreto sobre la investigación de la trama para desestabilizar las causas judiciales que afectan al PSOE
El juez Santiago Pedraz imputa a Santos Cerdán, Leire Díez, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente socialista Ana Fuentes
Leire Díez, en el auto de Pedraz: "Los que me han pedido que me ponga al frente de todo esto están en la calle Ferraz comunicados con Moncloa"
El juez Santiago Ferraz de la Audiencia Nacional ha levantado parcialmente el secreto del sumario del caso Leire Díez, que llevó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE en Ferraz la pasada semana creando un clima de tensión política en las filas socialistas y en el Gobierno.
La exmilitante socialista Leire Díez, se encuentra en el centro de la investigación de una supuesta trama, liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán, y orquestada por la alta dirección del partido dirigida a "obstaculizar" las causas judiciales contra el Gobierno y el partido. Entre los investigados se encuentran el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y la gerente socialista Ana Fuentes.
La UCO permaneció el pasado miércoles en la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, y también realizó registros en el domicilio de Santos Cerdán, el despacho de Zarrías en el marco de la investigación que ha impulsado el juez de la Audiencia Nacional.
Santos Cerdán, sobre el uso de fondos del PSOE, niega que hubiera "chantaje ni nada por estilo"
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al ser preguntado este lunes sobre su imputación en el caso Leire y la utilización de fondos del PSOE, ha sostenido que no se hizo "ni chantaje", ni "nada por el estilo".Ir a la noticia
Santiago Pedraz levanta parcialmente el secreto de la causa del caso Leire
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado de forma parcial el secreto de las actuaciones en la causa en la que investiga una presunta trama que buscaba desestabilizar u obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el Gobierno. El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia explica que ya se han practicado gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de la causa, por lo que procede acordar el levantamiento parcial de esta medida. Mantiene el secreto de una pieza por el plazo de un mes para no perjudicar las diligencias de investigación que están pendientes.