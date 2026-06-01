El patio trasero de EEUU sitúa en el poder a figuras a imagen y semejanza de Trump

David Cacho 01 JUN 2026 - 21:37h.

El continente americano parece girar en bloque -suele hacerlo- esta vez hacia la derecha.

Abelardo de la Espriella, 'el Tigre' que muestra los colmillos por la Presidencia colombiana

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Donald Trump puede estar contento: los suyos van alcanzando cada vez más gobiernos en el que considera su patio trasero: el continente americano. Que parece girar en bloque -suele hacerlo- esta vez hacia la derecha: una derecha muchas veces populista y antisistema, y con candidatos que parecen sus clones. Nadie como Javier Milei en Argentina lo ilustra mejor. Con su motosierra fiscal y sus conciertos demuestra que el punk político contestario hoy ha dejado de ser de izquierdas.

Milei ganó por la hiperinflación. El resto de candidatos, por la inseguridad. Lo hizo José Antonio Kast en Chile hace unos meses; Daniel Noboa, reelegido el año pasado en Ecuador y partidario de la mano dura contra el crimen organizado como Nayib Bukele, en El Salvador, reelegido con el 84 por ciento de los votos.

Este es el perfil también del candidato que ha ganado la primera vuelta en Colombia. Y, en fin, en Bolivia, el liberal Rodrigo Paz acabó con el populismo indigenista de Evo Morales y de sus sucesores.

Solo México y Brasil, entre los países grandes, mantienen gobiernos claramente escorados a la izquierda.