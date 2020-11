El miedo al contagio quita el sueño a los sanitarios españoles

Saben de lo que hablan, lo han vivido y lo viven en su propia carne. Muchos han contagiado a familiares a causa de su profesión o incluso han tenido que lamentar fallecimientos. Y es que su labor merece mayor análisis, muchos tienen miedo a un nuevo colapso sanitario, a contagiarse y no poder trabajar o a infectar a algún familiar, especialmente si es de un grupo vulnerable.

"Es sano tener un pie en un sentimiento de miedo proporcionado (pequeño) ante el riesgo infectivo que me va a facilitar el cumplimiento de los protocolos anti-infección y tener otro pie en el sentimiento de confianza, que me permita poder disfrutar de la ejecución de mi trabajo y del contacto social. Lo que sí está en mi mano, lo ejecuto", precisa la especialista.

"Podríamos pensar que nada nuevo tendría que suceder en relación a la superación de otras enfermedades, o al menos, en relación a otras que dejen en algunos eventuales secuelas. Pero en este caso , se añaden algunos aspectos que aumentan la vulnerabilidad al pos-trauma . Entre ellos, el mundo de los significados culturales que vinculan la experiencia con una catástrofe mundial, con la variable incertidumbre, con la inseguridad de la duración de la inmunidad, con la inquietud sobrevenida por el significado no conocido de las secuelas vividas hasta ahora o por vivir", comenta Bermejo Higuera a Informativos Telecinco.

"La personalidad del individuo influye, así como también el entorno próximo o medio. Es preciso rodearse de entornos que no magnifiquen la incertidumbre, que no sean profetas de mal agüero , sino buscar tutores de resiliencia e informaciones veraces desde el conocimiento alcanzado hasta ahora", aconseja el experto.

Según los especialistas, para superar los posibles miedos ante la falsa sensación de seguridad, es muy importante buscar fuentes fidedignas de información, no saturarse de debates sobre cosas opinables o estrategias provisionales, seleccionar los entornos de conversaciones posibilistas y cultivar el dinamismo realista de la esperanza.

"Muchas veces no es sólo la información científica fiable y contrastada la que nos proporciona seguridad. Hay que añadir la sensación de pertenencia y conexión social, por lo que, poder compartir esta inseguridad con personas que nos acompañen sin juzgarnos (por ejemplo ridiculizando nuestros miedos), y que empaticen con la dificultad de confiar ante una situación que genera tanta incertidumbre como la actual, nos ayuda a no sentirnos solos y disminuye nuestra situación de alerta e inquietud interna. Normalizar la reacción del miedo, hablar de ella tanto a nivel particular como en los medios de comunicación, nos permite sentir que es una reacción esperable, y compartir maneras de sobrellevarla. El sostén social es el mejor antídoto. En el ámbito sanitario este apoyo social se materializaría con grupos de encuentro y apoyo regulares", señala Jiménez Gómez.