Risto Mejide, positivo por coronavirus otra vez: "Hago colección de variantes"

El también escritor no ha querido dejar pasar la oportunidad para volver a insistir a la gente en la importancia de la vacunación: "Por cierto, después de 24h me siento mucho mejor. Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)", concluía.