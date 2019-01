¿Cómo es Sasha, la asesina confesa de su madre en Girona?

La joven admitió matar a su madre pero no recuerda cuántas puñaladas le dio . Una de ellas, en el cuello, la degolló . La chica fue capaz de dejar unaen la que no confesaba directamente lo que había hecho pero sí que. Falso. A Sasha no la localizaron en ninguno de esos sitios, sino en un apartamento de Playa de Aro en el que la familia pasaba los veranos.