Le negaron la jubilación anticipada por 7 días y ahora el Supremo le da la razón: el servicio social de la mujer cotiza

Año 1970. Con 20 años y en plena dictadura franquista, Luis es enviado de Madrid a Ceuta para hacer el servicio militar obligatorio con los 'Regulares' ceutíes . Allí pasa dos años de su vida haciendo la 'mili'. Años más tarde, en 2012, se prejubila con sus años correspondientes cotizados, entre los que se encuentran los que estuvo realizando la mili. Su mujer, sin embargo, no corre con la misma suerte. Y ahí nace el germen de una sentencia histórica. Este hecho, este agravio comparativo, fue el que provocó que una denunciante anónima presentara una queja ante el Defensor del Pueblo, según desvelaba Upper el pasado día 24 de enero.

En una sentencia dada a conocer este viernes, la Sala indica que la interpretación literal de este artículo conduciría a una violación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, pues supondría un trato discriminatorio de las mujeres ya que el citado artículo de la LGSS no incluye el "Servicio Social de la Mujer".

Le denegaron la jubilación anticipada por siete días

En primera instancia, un juzgado de lo Social de Barcelona sí dio la razón a la reclamante y reconoció su derecho a acceder a la jubilación anticipada. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó esta primera sentencia estimando el recurso del INSS, al considerar que el tiempo que la mujer estuvo cumpliendo el Servicio Social de la Mujer no contemplaron obligación alguna de las autoridades competentes en orden a una supuesta afiliación, alta o cotización.

La Sala admite que en nuestro ordenamiento no hay norma alguna que considere como periodo cotizado a efectos de alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial, el periodo de prestación del "Servicio Social de la Mujer". No obstante, añade qu e la aprobación de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) persigue la igualdad de trato y de oportunidades, y que es un principio informador del ordenamiento jurídico que debe integrarse y observarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

El Servicio Social de la Mujer, como la mili

Dice también que "el servicio militar únicamente lo realizaban los hombres, luego se está reconociendo un periodo no cotizado a efectos de acceder a la jubilación anticipada, únicamente a los hombres".

Así, afirma que "no cabe argüir que a las mujeres no se les podía reconocer dicho derecho ya que no realizaban el servicio militar", aunque sí se les exigía realizar el "Servicio Social de la Mujer", pero sin reconocer dicho periodo para la jubilación anticipada.