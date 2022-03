Dos detenidos por la presunta violación de una joven en las inmediaciones de una conocida discoteca de Sabadell

El pasado 30 noviembre era un joven de 24 años el que denunciaba la brutal paliza que recibió en el establecimiento: “Se me echaron encima cuatro o cinco porteros, me tiraron al suelo, me ataron con bridas las manos y los pies”, denunciaba entonces el veinteañero a través de las redes sociales.



"Empezaron a pisarme la cabeza, a pegarme patadas, puñetazos…”, relató, indicando que tras la paliza no tenía fuerzas ni para levantarse.