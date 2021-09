Axel, un joven trans agredido en Valencia, en las redes: "No tengo por qué tener miedo en la calle"

Nueva agresión por odio sexual, esta vez en Valencia. Solo esta semana dos casos han salido a la luz, uno en Malasaña, epicentro de la tolerancia durante años, y otro en Toledo . El caso Samuel no parece que haya hecho mella en los que encuentran en las palizas al otro una manera de reflejar sus propias frustraciones. El colectivo LGTBI y todos los que muestran una sexualidad diferente empiezan a tener la sensación de ser un objetivo en las calles. Hasta Jorge Javier Vázquez , uno de sus abanderados del mundo gay ha dicho que ahora tiene más miedo que cuando era joven.

A partir de ahí comenzó una discusión en la que, según el relato del joven agredido, acabó marchándose pero su acompañante se quedó: "Cuando me fui, me dieron un puñetazo por la espalda y cuando volví a por mi compañero, me dieron otro puñetazo en la boca", ha manifestado desde el mismo médico, donde se encontraba para hacer un parte de lesiones que adjuntará a la denuncia que pondrán en la Policía.