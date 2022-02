Destrozado también se ha visto al abuelo de la pequeña, José Luis Leal. "La muerte de la niña no se paga con nada, pero por lo menos esperamos que salga una condena de prisión permanente revisable, que es lo máximo que podemos pedir ", ha afirmado. Con respecto a la madre de Desirée, ha subrayado que "una persona así no puede estar con la gente".

"Es muy duro todos los días. Nosotros tenemos muchas fotos en la casa, con nosotros. Es muy duro. De hecho, no llego a dormir cinco horas cada noche, seguidas, desde lo sucedido. Esta noche ya no dormí nada. Tomo pastillas, estamos viendo a psicólogos, pero a mí no me hacen nada. Estoy muy mal", ha reconocido el abuelo de la niña.