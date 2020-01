Tristeza y necesidad de consumir hidratos: lo que puede causar la depresión estacional en invierno

No obstante, recuerdan que su causa no es clara y se considera que su origen es multifactorial . Uno de los factores que se cree que influye en estos síntomas es la falta de vitamina D, propiciada por el sol e involucrada en la síntesis de la dopamina y la serotonina en el cerebro.

En este contexto, y según señala la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en España, a pesar del clima, la población no alcanza los niveles óptimos de vitamina D. De hecho, en torno al 80 por ciento de los individuos mayores de 65 años en España no cuenta con la cantidad adecuada de vitamina D en su cuerpo, algo que se da en el 40 por ciento de la población menor de 65 años.