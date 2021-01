Última hora del coronavirus | Cierre perimetral de Bilbao y bajada de persianas de su hostelería

Desde hoy, cierre perimetral de Bilbao y bajada de persianas de su hostelería . Lo mismo que los establecimientos no esenciales en La Rioja. El gobierno riojano también anunció ayer que las reuniones se reducen solo a los convivientes. Y que los pasajeros del transporte público deberán viajar en silencio.

"Nadie quiere ser el primero en decirlo". El gobierno de Japón ha concluido en privado que los Juegos Olímpicos de Tokio deberán cancelarse debido a la pandemia de covid , según The Times, que cita a un alto cargo del Ejecutivo nipón.

00.16 Los 27 restringirán más los viajes no esenciales pero no cerrarán fronteras

Los Veintisiete seguirán discutiendo en los próximos días cómo restringir aún más los viajes considerados "no esenciales" dentro de la Unión Europea para atajar la propagación de nuevas variantes del coronavirus, pero lo harán con el compromiso de no cerrar las fronteras interiores para no dañar el mercado interior y proteger la economía, según han convenido los líderes de la UE en una cumbre por videoconferencia este jueves.