Europa crea una zona roja oscura en la que será necesaria una PCR para viajar

Los Veintisiete seguirán discutiendo en los próximos días cómo restringir aún más los viajes considerados "no esenciales" dentro de la Unión Europea para atajar la propagación de nuevas variantes del coronavirus pero lo harán con el compromiso de no cerrar las fronteras interiores para no dañar el mercado interior y proteger la economía. Es la decisión que han tomado los líderes de la UE en una cumbre por videoconferencia.