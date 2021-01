El JEMAD también se ha vacunado contra el COVID y Robles le pide explicaciones

Robles ha asegurado que no conocía la información hasta verla publicada en los medios de comunicación y ha pedido un informe al JEMAD para conocer en detalle el protocolo que se ha seguido para establecer las prioridades de vacunación dentro del EMAD.

Otros cargos que también se vacunaron

El de Villarroya no es el único caso conocido en los últimos días que se han vacunado para sorpresa de la sociedad. Ha habido alcaldes y consejeros de Sanidad , como los de Murcia, Miguel Villegas, y Ceuta, Javier Guerrero.

"No me gustan las vacunas"

La explicación del consejero de Sanidad de Ceuta fue que se puso la vacuna del covid siguiendo las recomendaciones de los técnicos de su departamento, quienes atendiendo a su "diabetes, problemas de corazón e hipertensión", le dijeron que si él no se ponía el antídoto tampoco lo harían ellos. "A mi no me gustan las vacunas", dijo Guerrero antes de negarse a dimitir.