Vuelo Madrid-Canarias repleto de pasajeros sin guardar la distancia de seguridad

Todos juntos desesperadamente. Así viajaron este domingo los cientos de pasajeros de un vuelo entre Madrid y Gran Canaria que han protestado, porque el vuelo de Iberia iba repleto y no se respetaron las distancias de seguridad entre los viajeros.

"¿Dónde está la distancia de seguridad? Va el avión casi completamente lleno y no hay ni siquiera un asiento de separación entre pasajeros. ¡Esto es una vergüenza!". Estas han sido las quejas en Twitter de muchos de los viajeros que volaron en el avión desde Madrid. El usuario de Twitter (@efren_hr), ha subido un vídeo en el que se puede ver a muchos viajeros quejándose por la situación en la que tuvieron que viajar.

La compañía aérea han señalado que las directrices por el estado de alarma dice a los operadores que "deben procurar la máxima separación, pero no cita restricciones específicas" y que, durante la baja ocupación de los vuelos por la limitación de la movilidad, han ofrecido a los clientes la máxima separación mediante la asignación gratuita del asiento, priorizado la ventanilla y el pasillo, y el uso de mascarillas, que serán obligatorias a partir del lunes. En este, en particular, no.