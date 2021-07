Para llevar a cabo este timo, el ladrón previamente tiene que haber conseguido realizar un duplicado de tu tarjeta SIM , algo que puede conseguir presencialmente o por teléfono según la operadora de telefonía móvil, según explica 'La Razón' . No es fácil porque las compañías cuentan con mecanismos de identificación y seguridad avanzados , pero tampoco infalibles. De hecho, ya se han dado casos. Con ese duplicado puede recibir el SMS con el código de confirmación que los bancos envían al móvil de sus usuarios cuando estos realizan alguna transferencia bancaria o solicitan un préstamo por internet.

Por ello, lo más importante es detectar rápidamente si podrías ser una víctima de este timo. Hay que tener en cuenta que, cuando se realiza un duplicado de tarjeta, la original deja de funcionar automáticamente , por lo que la víctima perderá la cobertura al momento. Es decir, si de repente no puedes realizar llamadas ni enviar mensajes , comienza a sospechar . En ese caso, lo más recomendable es llamar de inmediato a tu operadora para que te confirme si, efectivamente, alguien ha hecho un duplicado sin permiso y, a continuación, informar al banco de todo lo que ha ocurrido.

“Lo más recomendable es que no des alegremente tu número de teléfono, por lo que no lo tengas como dato público en tus redes sociales o no lo des a cambio de descargarte gratis una película, por poner unos ejemplos”, subrayan expertos de la OCU.