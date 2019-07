Los errores informáticos más frecuentes en los que "cae" el usuario

Según ha confirmado el Servicio de Asistencia Técnica , el decálogo establecido unifica posibles "errores" o consultas que el internauta ha realizado durante este último periodo. Entre los más comunicados se encuentra el bloqueo de cuenta donde aparece el mensaje por defecto "No se puede iniciar sesión" , una alerta que hace referencia a una inmovilización muchas veces procedente de teclear mal una contraseña.

Otra de las razones de las peticiones más realizadas es cuando la pantalla del monitor se vuelve negra . No hay posibilidad por tanto de visualizar ningún contenido, y generalmente proviene de un cable defectuoso o una conexión inexistente que anima a reemplazar el hardware.

La sexta de las consultas más realizadas a nivel de soporte informático es no saber cómo funciona el equipo. Este tipo de situaciones son usuales en el día a día de los profesionales de IT. Para poder ser más eficaces y ágiles en la solución del problema se les debe concretar cuál es la incidencia concreta. De eso modo, no perderán tiempo en encontrarla y se centrarán en dar con la solución en el menor tiempo posible.