El CEO y co-fundador de Twitter, Jack Dorsey, puso 'a la venta' en una subasta pública el primer tuit de la historia, el que escribió el mismo probando la red social antes de su lanzamiento en el año 2006. La puja por el tuit, que todavía se encuentra en dicha subasta pública, ha superado ya los 2,5 millones de dólares.



Un simple tuit en el que se puede leer "just setting up my twttr" (sólo estoy configurando mi twttr). Eso es lo que escribió y publicó Dorney el 21 de marzo de 2006 en la red social que en aquel entonces se iba a llamar 'Twtrr'. Pero no es un tuit cualquiera, sino que se trata del primer tuit de la historia y ahora su creador lo ha puesto a la venta en una plataforma llamada Vualuables, especializada en la venta de los llamados NFT's o "non fungible tokens". El tuit es público y está disponible en Twitter para verlo por cualquier persona, cuando quiera y desde cualquier dispositivo, mientras el creador y Twitter lo mantengan publicado. De hecho, puedes verlo aquí mismo: