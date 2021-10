God of War anuncia que llegará a PC y sus reservas lo convierten en el juego más vendido de Steam

God of War llegará con muchas mejoras gráficas al PC el próximo 14 de enero de 2022. Y los jugadores de PC no han podido recibir con mayor entusiasmo este anuncio. Cuando juegos como el MMO 'New World' o la sorpresa indie 'Inscryption' lideraban las ventas de juegos de PC esta semana en Steam, llegó el anuncio de la versión para PC de God of War y enseguida sus reservas lo colocaron en el puesto número 1. Y es que el juego era hasta ahora exclusivo de PlayStation 4 (con una versión mejorada para PS5).