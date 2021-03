Casi un 40% de los jóvenes vio mensajes de odio en la red y cerca del 10% los lanzó

El anonimato de la red potencia los discursos de odio

Entre los motivos generadores de este odio el estudio destaca "la ignorancia o incapacidad para el debate, falta de contacto, malas experiencias, inmadurez, aburrimiento, complejos de inferioridad o asimilación de códigos y conductas nocivas y llamar la atención ". Ante esto, los participantes en el estudio coinciden en la necesidad de no retroalimentar el odio, "no responder ni intentar razonar con personas que generan odio porque lo amplifica. En su opinión, ignorando se desactiva el interés por llamar la atención ".

No More Haters, una app para identificar el discurso de odio

El estudio ha sido presentado en el marco del proyecto 'No More Haters' --de Fad y Maldita.es, con apoyo de Google.org-- para analizar, sensibilizar y formar a adolescentes y jóvenes en la identificación y manejo del discurso del odio al que frecuentemente se enfrentan en las redes sociales e internet. El proyecto también se complementa con la app 'No More Haters', creada para que los adolescentes puedan identificar el discurso del odio e interioricen las claves para combatirlo.