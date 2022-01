Julián Muñoz pide perdón a los periodistas y cuenta su desagradable episodio con una reportera: "Fui un perro"

Julián Muñoz, de Isabel Pantoja: "Es fría y calculadora, no llegué a conocerla nunca"

Julián recuerda sus peores momentos con la prensa: "Me lo pegó, me volví como ella"

Vive con una de sus hijas y cobra una pensión: la vida de Julián Muñoz después de prisión

La historia de amor furtivo entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja mantuvo a la prensa del corazón tras ellos durante años. Fueron muchas las ocasiones en las que el por entonces Alcalde de Marbella y la cantante tuvieron encontronazos con la prensa española.

En cierta ocasión, Julián e Isabel recibieron el premio limón, un premio otorgado a los famosos con peor relación con la prensa: "Ahora veo que ese premio nos lo ganamos a pulso, nos portamos muy mal con la prensa, fuimos muy maleducados con ellos y muy poco razonables con los periodistas y los reporteros".

Julián ha entonado el mea culpa y se ha disculpado por su comportamiento con los reporteros que les seguían a diario: "Había una chica encantadora que siempre estaba ahí, siempre me metía la alcachofa y yo me limitaba a preguntarle por su familia, concretamente por su padre con malas formas".

En una ocasión, Julián volvió a preguntar a esa chica por su padre, la contestación le dejó frío: "Yo le pregunté una vez más que qué tal estaba su padre y ella me respondió que había muerto hacía una semana, yo me quedé muerto, no sabía ni qué decir, me comporté como un perro con ella".

¿Cómo olvidar aquel "dientes, dientes, que es lo que les jode" o el espectacular enfrentamiento de Julián Muñoz con la prensa un verano en Canarias? El protagonista de la docuserie ha reconocido que no fue justo con la prensa y que, aunque no le echa la culpa a Isabel Pantoja, sí que cree que su relación con ella provocó sus enfrentamientos con los periodistas: "Me lo pegó, me volví como ella".

Isabel Pantoja solo teme a encontrarse sin dinero, eso le da pánico

Julián Muñoz llegó a estar tremendamente enamorado de Isabel Pantoja, pero ahora, con el paso del tiempo, Julián cree que el amor solo existió por su parte: "Ella me dejó de querer cuando me quedé sin dinero, ella quería un mundo de lujos, a ella lo único que le da miedo es verse sin dinero".