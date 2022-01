Durante más de una década, Julián Muñoz y Jesús Gil compartieron carrera política: “Era un hombre todopoderoso, y yo me sentía poderoso en Marbella. Cuando me meten en la cárcel, que allí te vas a infierno, me sirvió para reflexionar sobre qué había hecho. Mi gran pecado fue enfrentarme al poder”. Recordemos que su buena relación se vio truncada cuando empezaron a salir a la luz los escándalos del partido y se llegaron a acusar mutuamente de cometer irregularidades en el programa ‘Salsa Rosa’.