Las cosas entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz se rompieron sin que el exalcalde de Marbella se diera ni cuenta. Tal y como él mismo ha contado en la segunda entrega de su docuserie, durante el primer permiso penitenciario de Julián todo fueron risas y fiesta: "Me había organizado una fiesta con amigos", algo que cambió rotundamente en el segundo permiso: "No vino ni a verme, me dijo que estaba en el dentista, me dejó solo".

Pepi Valladares fue testigo en primera persona en ambos permisos y ha desmentido las palabras de Isabel Pantoja: "En el primer permiso de Julián ella montó una fiesta de tres días con amigos en la que estuvo hasta cantando, en el segundo desapareció, no quería ni verle, es mentira que estuviera en el dentista, le dejó solo cuando salió de la cárcel y después solo estuvimos tres personas con él en esos cuatro días".

Julián Muñoz sospechaba, por el comportamiento de Isabel Pantoja, que los sentimientos de "su gitana" hacia él ya no eran los mismos. No solo el hecho de que no acudiese a sus permisos penitenciarios, también las llamadas no respondidas y las largas para verle le indicaron al exalcalde que su relación se había roto.