Julián Muñoz recuerda a Isa Pi como "un alma inocente" y lanza una pulla a Isabel Pantoja y su papel como madre

Julián cuenta que, cuando mejor se sentía era cuando compartía tiempo con Isa: “Éramos dos almas sueltas y había mucha complicidad entre los dos”, confiesa, y comparte algunas anécdotas de sus juegos. “Le tenía mucho cariño , la quería mucho y a día de hoy le tengo afecto , no me importaría verla”.

Pero Julián no puede evitar hablar de este tema sin lanzar un dardo a Isabel Pantoja, al decir lo siguiente: “La quiero mucho (a Isa), y si se molesta su madre… el querer, amiga mía, se lleva en el corazón y en ese no manda nadie. Por lo menos, en el mío”, dice, lo que puede considerarse una pulla hacia la tonadillera, por todo el conflicto que mantiene con sus hijos , con los que apenas se relaciona.

Además, Julián Muñoz confiesa que tuvo que insistir para poder ver a la niña durante sus permisos penitenciarios y que ésta le llegó a preguntar que por qué no volvían a estar juntos su madre y él (por aquel entonces, Julián, cuando salía de permiso, estaba en una casa e Isabel en otra): “Es un alma inocente y, a día de hoy, lo sigue siendo. Si no, no le pasarían las cosas que le pasan”.